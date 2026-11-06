Семеро мешканців Харківщини постраждали унаслідок атак РФ вчора

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала 9 населених пунктів Харківщини. Постраждали семеро людей, зокрема трирічна дитина.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Ізюмі зазнали поранень жінки 72 і 37 років та 39-річний чоловік. В с. Іванівка Ізюмської громади зазнали поранень чоловіки 46 і 18 років та 40-річна жінка, гостру реакцію на стрес отримала 3-річна дівчинка.

Також медики надали допомогу 48-річному чоловіку, який 30 жовтня отримав поранення у с. Сосновий Бір Вовчанської громади, 71-річному чоловіку, якого було поранено 1 листопала в с. Новомиколаївка Шевченківської громади і 54-річній жінці, яка 18 жовтня отримала поранення в сел. Куп’янськ-Вузловий.

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Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 РСЗВ;

2 КАБ;

3 fpv-дрони;

37 БпЛА (тип встановлюється).

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 3 автомобілі.

В Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки у сел. Шевченкове.

У Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний і 10 приватних будинків, 2 магазини, господарчу споруду, автомобіль в м. Ізюм, 2 приватні будинки у с. Капитолівка та с. Іванівка.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль у м. Дергачі.

У Лозівському районі пошкоджено господарчу споруду у с. Українське.

У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль у сел. Старий Салтів.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 148 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 68 153 людини.