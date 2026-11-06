​Вчора російська армія втратила майже 2450 солдатів і 6 засобів ППО

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 6 листопада 2026 року.

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Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 601 830 солдатів.

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