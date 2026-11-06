​Вчора російська армія втратила майже 2450 солдатів і 6 засобів ППО

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2440 солдатів, 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, 6 засобів ППО.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 6 листопада 2026 року.
Особовий склад: близько 1 601 830 (+2 440) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 456 (+2)
- Бойові броньовані машини: 25 651 (+8)
- Артилерійські системи: 51 956 (+54)
- РСЗВ: 2 254
- Засоби ППО: 1 744 (+6)
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 085 (+8)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 597 616 (+1 395)
- Крилаті ракети: 5 192.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 170 929 (+673)
- Спеціальна техніка: 4 878 (+5).
Дані уточнюються.