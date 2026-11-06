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​Вчора російська армія втратила майже 2450 солдатів і 6 засобів ППО

Втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 601 830 солдатів. 

​Вчора російська армія втратила майже 2450 солдатів і 6 засобів ППО
Фото: З відкритих джерел

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2440 солдатів, 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, 6 засобів ППО.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 6 листопада 2026 року. 

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Особовий склад: близько 1 601 830 (+2 440) осіб.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 456 (+2)
  • Бойові броньовані машини: 25 651 (+8)
  • Артилерійські системи: 51 956 (+54)
  • РСЗВ: 2 254
  • Засоби ППО: 1 744 (+6)
  • Літаки: 452
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 085 (+8)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 597 616 (+1 395)
  • Крилаті ракети: 5 192.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 170 929 (+673)
  • Спеціальна техніка: 4 878 (+5).

Дані уточнюються.

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