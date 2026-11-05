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В п'ятницю в Україні прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом

Температура повітря вночі опуститься до 0°.

В п'ятницю в Україні прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом
Фото: ukrinform.ua

 В п'ятницю, 6 листопада, в більшості областей України дощитиме. Північно-західний вітер поширюватиме холодне повітря.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 6 листопада
Фото: Український гідрометцентр/Facebook
Прогноз погоди на 6 листопада

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Вночі у північних, східних, Полтавській, Черкаській областях, вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликі дощі, місцями з мокрим снігом (в Карпатах невеликий сніг).

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі та вдень 0-6° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни вдень 5-10° тепла (в Карпатах та на Закарпатті вночі 1-6° морозу).

На Київщині та в Києві невеликі дощі, по області місцями з мокрим снігом. Температура по області вночі та вдень 1-6° тепла; у Києві вночі та вдень 3-5° тепла. 

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