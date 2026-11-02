У вівторок в Україні без істотних опадів, денний максимум +11°

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У вівторок, 3 листопада, в Україні очікується хмарна погода, без істотних опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Невеликий дощ прогнозують лише на Одещині та в Криму.

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У північно-східній частині України вночі та вранці туман.

Температура повітря вночі 2-8° тепла, вдень 5-11°; на південному сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

На Київщині та в Києві хмарно, без істотних опадів.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 8-10°.