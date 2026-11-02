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Генштаб: 191 бойове зіткнення відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Генштаб: 191 бойове зіткнення відбулося на фронті від початку доби
ілюстрастивне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 2 листопада на фронті відбулося 191 бойове зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 44 авіаційних ударів, скинув 146 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4304 дрони-камікадзе та здійснив 1946 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти вісім разів проводили штурмові дії та здійснили 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Шабельне, Чугунівка, Амбарне. Одна з цих атак іще триває.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував в бік Радьківки. Триває бій.

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Нового, Колодязів, Лиману та Зарічного. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 19 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Райського, Софіївки, Кучерового Яру та Вільного.

Дванадцять атак здійснював ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Молодецьке, Новопавлівка, Чернігівка, Світле, Добропілля, Мирне та Сергіївка. Триває бій.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 65 окупантів, 14 - поранено; знищено три одиниці автомобільної техніки, два спеціальних засоби та два укриття противника. Пошкоджено дев’ять одиниць автомобільної техніки, два засоби РЕБ, пункт управління БпЛА та 43 укриття противника. Знищено або подавлено 120 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак у бік населених пунктів Успішне, Тернувате, Гірке та Чарівне.

На Оріхівському напрямку окупанти проводили одну штурмову дію, атакуючи в бік Червоної Криниці.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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