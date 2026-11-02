Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла

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У вівторок, 3 листопада, у частині областей України вимушено діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго».

Зокрема, протягом доби, з 00:00 до 23:59, застосовуватимуть:

графіки обмеження потужності для промисловості;

графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 4 черг.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

В «Укренерго» наголошують, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачів закликають стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Також українців просять ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.