Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла

У вівторок, 3 листопада, у частині областей України вимушено діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго».
Зокрема, протягом доби, з 00:00 до 23:59, застосовуватимуть:
- графіки обмеження потужності для промисловості;
- графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 4 черг.
Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.
В «Укренерго» наголошують, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачів закликають стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.
Також українців просять ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.