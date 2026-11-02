Зранку 2 листопада у деяких регіонах застосували аварійні відключення світла.
«Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії», – розповіли в Укренерго.
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі
В Укренерго попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому варто стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) конкретного регіону.
Українців просять використовувати електрику ощадливо.
- Зранку 2 листопада у Києві та області ввели екстрені відключення. Графіки не діють.