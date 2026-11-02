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У деяких регіонах застосували аварійні відключення світла

Їх скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. 

У деяких регіонах застосували аварійні відключення світла
Фото: ДТЕК

Зранку 2 листопада у деяких регіонах застосували аварійні відключення світла.

«Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії», – розповіли в Укренерго

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі

В Укренерго попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому варто стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) конкретного регіону. 

Українців просять використовувати електрику ощадливо. 

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