Їх скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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Зранку 2 листопада у деяких регіонах застосували аварійні відключення світла.

«Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії», – розповіли в Укренерго.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі

В Укренерго попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому варто стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) конкретного регіону.

Українців просять використовувати електрику ощадливо.