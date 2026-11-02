Генштаб: ворог використав режим тиші в Олешках для облаштування позицій

Російська армія використала режим тиші в Олешках, щоб облаштувати свої позиції.
Як розповіли у Генштабі, в межах запровадженого режиму припинення вогню для гуманітарної операції в Олешках підрозділи Сил оборони України забезпечили дотримання режиму тиші і діяли виключно в межах досягнутих домовленостей.
У результаті, гуманітарні вантажі доставили за призначенням, а люди, які виявили бажання виїхати з Олешок, повернулися на підконтрольну Україні територію.
Натомість ворог використав гуманітарну паузу для облаштування своїх позицій.
За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів, розповіли у Генштабі.
- З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.
- Режим тиші тривав до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.
- 29 жовтня українська делегація виїхала в Олешки. Вранці 30 жовтня вона прибула разом з гуманітарною допомогою. Також приїхали росіяни і представники Білорусі. Україна просила, аби процес евакуації контролювала американська сторона.
- Для евакуації із Олешків підготували 25 автобусів на 750 місць.
- Українці, яких евакуювали з тимчасово окупованих Олешок та навколишньої громади на Херсонщині, 31 жовтня перетнули державний кордон у Чернігівській області.
- Під час гуманітарної місії в Олешках евакуювали також 167 цивільних на правобережжі Херсонщини. Серед них — 22 дитини та 21 маломобільна особа.