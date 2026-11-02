Генштаб: ворог використав режим тиші в Олешках для облаштування позицій

Зафіксували ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів.

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Російська армія використала режим тиші в Олешках, щоб облаштувати свої позиції.

Як розповіли у Генштабі, в межах запровадженого режиму припинення вогню для гуманітарної операції в Олешках підрозділи Сил оборони України забезпечили дотримання режиму тиші і діяли виключно в межах досягнутих домовленостей.

У результаті, гуманітарні вантажі доставили за призначенням, а люди, які виявили бажання виїхати з Олешок, повернулися на підконтрольну Україні територію.

Натомість ворог використав гуманітарну паузу для облаштування своїх позицій.

За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів, розповіли у Генштабі.