24-річний чоловік і троє дітей перебувають у лікарні – двоє пʼятирічних та 16-річний хлопець.

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Унаслідок ворожої атаки на Козятинську громаду Вінницької області загинули двоє людей.

Про це повідомила голова Віницької ОВА Наталя Заболотна.

Загинула 13-річна дівчина, раніше повідомляли про загиблого чоловіка. Окрім того, померла жінка, яка перебувала у реанімації.

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Троє дітей перебувають у лікарні – двоє пʼятирічних та 16-річний хлопець. Усі з травмами середньої тяжкості.

Також до лікарні доставили 24-річного чоловіка з легкими травмами.

Влучання сталося між гуртожитком та одним із навчальних закладів.

На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

У МВС повідомили, що ворожий безпілотник влучив у територію гуртожитку професійного училища. На місці виникли пожежі двох автомобілів, які рятувальники оперативно ліквідували.

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