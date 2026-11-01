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Унаслідок ворожої атаки на Вінниччині загинули двоє людей (оновлено)

24-річний чоловік і троє дітей перебувають у лікарні – двоє пʼятирічних та 16-річний хлопець.

Унаслідок ворожої атаки на Вінниччині загинули двоє людей (оновлено)
Наслідки обстірів РФ Вінницької області

Унаслідок ворожої атаки на Козятинську громаду Вінницької області загинули двоє людей.

Про це повідомила голова Віницької ОВА Наталя Заболотна.

Загинула 13-річна дівчина, раніше повідомляли про загиблого чоловіка. Окрім того, померла жінка, яка перебувала у реанімації.

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Троє дітей перебувають у лікарні – двоє пʼятирічних та 16-річний хлопець. Усі з травмами середньої тяжкості. 

Також до лікарні доставили 24-річного чоловіка з легкими травмами.

Влучання сталося між гуртожитком та одним із навчальних закладів.

На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

У МВС повідомили, що ворожий безпілотник влучив у територію гуртожитку професійного училища. На місці виникли пожежі двох автомобілів, які рятувальники оперативно ліквідували.

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