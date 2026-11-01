Унаслідок ворожої атаки на Козятинську громаду Вінницької області загинули двоє людей.
Про це повідомила голова Віницької ОВА Наталя Заболотна.
Загинула 13-річна дівчина, раніше повідомляли про загиблого чоловіка. Окрім того, померла жінка, яка перебувала у реанімації.
Троє дітей перебувають у лікарні – двоє пʼятирічних та 16-річний хлопець. Усі з травмами середньої тяжкості.
Також до лікарні доставили 24-річного чоловіка з легкими травмами.
Влучання сталося між гуртожитком та одним із навчальних закладів.
На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
У МВС повідомили, що ворожий безпілотник влучив у територію гуртожитку професійного училища. На місці виникли пожежі двох автомобілів, які рятувальники оперативно ліквідували.