Минулого місяця зафіксовано рекордну кількість обстрілів Росією обласного центру від початку цього року – місто витримало 153 ворожі удари.

У жовтні зафіксовано рекордну кількість обстрілів Росією Харкова від початку цього року – місто витримало 153 ворожі удари. Це в середньому по п'ять атак щодня.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Не залишилося жодного безпечного куточка, жодного з дев'яти районів міста, куди б не прилітало.

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Російський терор забрав життя 22 людей. Ще 287 отримали поранення, серед них – 17 дітей.

Найбільше били реактивними безпілотниками “Шахед” – 54 рази. Летіли «Бандеролі» (25 ударів) та FPV-дрони (24). Також місто атакували звичайними “Шахедами”, “Молніями”, безпілотниками невстановленого типу, авіабомбами (зокрема ФАБ-250 та КАБ), реактивними системами “Торнадо-С” і балістичним “Іскандером-М”.

“Били вдень і вночі. Дуже часто цілили в одні й ті ж локації – поверталися з повторними ударами туди, де наші служби якраз розбирали завали та рятували людей після попередніх прильотів”, – зазначив Терехов.

У фокусі ворожих атак була критична та цивільна інфраструктура. Росіяни цілеспрямовано розбивали залізницю, щоб паралізувати нашу логістику. З наближенням холодів знову почалися удари по енергетиці – били по об’єктах як у місті, так і по обласних потужностях, від яких напряму залежить, чи буде у Харкові світло й тепло.

“Крім цього, ворог методично випалює бізнес. У жовтні ми остаточно втратили останній “Епіцентр”, який ще працював у місті. Наприкінці місяця серйозно дісталося торговому центру “Дафі””, – додав міський голова.

Зруйновані також виробничі і складські приміщення, швейні цехи та станції техобслуговування. Від російського терору постраждали цирк, приватний ліцей і міська поліклініка, куди вдарили прямо під час прийому пацієнтів.

Традиційно масованих руйнувань зазнав житловий фонд. Пошкоджено і приватний сектор, і багатоповерхівки – вигорілі квартири, обвалені перекриття, винесені вибуховими хвилями вікна цілими вулицями.

За місяць у Харкові пролунали 343 сигнали про небезпеку. Сумарно це 444 години – понад 18 діб безперервної загрози. Завдяки системі диференційованого оповіщення тривога в місті тривала майже на 246 годин менше за обласну, яка склала 690 годин.

“Це означає головне: коли сирена лунає в місті, небезпека стосується безпосередньо Харкова. Дуже прошу вас: ідіть в укриття, не чекайте на перший вибух! Бережіть себе та своїх рідних!”, – додав Терехов.