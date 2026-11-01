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Росіяни влаштували в окупованому Луганську "змагання дронів" для дітей

Під виглядом спортивних змагань відбувається мілітаризація молоді.

Росіяни влаштували в окупованому Луганську "змагання дронів" для дітей
українських дітей долучили до військових навчань РФ
Фото: Жовта Стрічка

У тимчасово окупованому Луганську російська окупаційна влада провела регіональний етап чемпіонату з пілотування безпілотників, до якого залучили дітей віком від семи до 18 років. 

Про це повідомили в Луганській ОВА.

За інформацією ОВА, під виглядом спортивних змагань окупанти продовжують впроваджувати програми, спрямовані на мілітаризацію молоді на захоплених територіях.

Учасників знайомлять із технологіями та навичками керування дронами, які російська армія активно використовує у війні проти України.

"Їх привчають до зброї та знайомлять із технологіями, які Росія щодня застосовує проти українців. Окупанти називають це спортивним дозвіллям, проте насправді йдеться про свідому мілітаризацію молоді на захоплених територіях", – зазначили в Луганській ОВА.

  • У тимчасово окупованому Криму росіяни залучають школярів і студентів до навчання з керування безпілотниками, використовуючи симулятори, реальні дрони та обладнання російської окупаційної армії. Паралельно в навчальних закладах проводять заняття зі стрільби, військової підготовки та поводження зі зброєю.
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