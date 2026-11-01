Росіяни влаштували в окупованому Луганську "змагання дронів" для дітей

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У тимчасово окупованому Луганську російська окупаційна влада провела регіональний етап чемпіонату з пілотування безпілотників, до якого залучили дітей віком від семи до 18 років.

Про це повідомили в Луганській ОВА.

За інформацією ОВА, під виглядом спортивних змагань окупанти продовжують впроваджувати програми, спрямовані на мілітаризацію молоді на захоплених територіях.

Учасників знайомлять із технологіями та навичками керування дронами, які російська армія активно використовує у війні проти України.

"Їх привчають до зброї та знайомлять із технологіями, які Росія щодня застосовує проти українців. Окупанти називають це спортивним дозвіллям, проте насправді йдеться про свідому мілітаризацію молоді на захоплених територіях", – зазначили в Луганській ОВА.