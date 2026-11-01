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ГоловнаСуспільствоВійна

У Бориспільському районі знешкодили бойову частину ворожого дрона

Під час роботи на полі виявили частину небезпечного предмета.

Вибухотехніки поліції Київщини знешкодили у Бориспільському районі бойову частину ворожого безпілотника.

Про це повідомили у Національній поліції.

Днями до поліції надійшло повідомлення від старости села про те, що під час роботи на полі виявлено частину небезпечного предмета, яка залишилася після чергової ворожої атаки на столичний регіон.

Фахівці вибухотехнічної служби провели спеціальні роботи та знищили виявлену бойову частину безпілотника.

Правоохоронці нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів потрібно відійти на безпечну відстань та негайно повідомити про знахідку на спецлінію 102.

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