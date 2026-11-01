Підрозділи в середньому ліквідовували 542 окупантів на добу, а одну ворожу ціль уражали кожні 41 секунду.

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У жовтні підрозділи угруповання Сил безпілотних систем знищили 16 796 російських військових. Це рекордний показник від початку повномасштабної війни.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, кількість знищених російських військових у жовтні зросла на 52,55% порівняно із серпнем, коли ліквідували 11 010 окупантів, і на 24,71% порівняно з вереснем, коли цей показник становив 13 468 осіб.

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У середньому підрозділи СБС знищували 542 російських військових на добу. Найбільший результат за один день зафіксували 24 жовтня – 701 ліквідований окупант.

Також протягом місяця підрозділи СБС уражали в середньому 2091 ворожу ціль щодня. Загалом за жовтень вони атакували 64 807 цілей – у середньому одну кожні 41 секунду.

Крім того, Сили безпілотних систем виконали 255 605 бойових місій. Із них 151,5 тисячі становили ударні вильоти, ще 104 тисячі – розвідувальні.

Майже 70% усіх знищених у жовтні російських військових припало на три напрямки. На Добропільсько-покровському ліквідували 7360 окупантів, а на Олександрівському та Гуляйпільському – ще 4312. Загалом це 11 672 військових із 16 796.

"Надані цифри стосуються виключно підрозділів угруповання СБС та не включають результатів будь-яких інших підрозділів СОУ. Усі результати верифіковані в системі ситуаційної обізнаності ЗСУ "Дельта"", – зауважив Бровді.