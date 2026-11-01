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ДПСУ: Активність російських ДРГ на північному кордоні суттєво зменшилася

Спроби проникнення фіксували на Чернігівщині та Сумщині.

ДПСУ: Активність російських ДРГ на північному кордоні суттєво зменшилася
речник ДПСУ Андрій Демченко
Фото: скріншот з відео

Активність російських диверсійно-розвідувальних груп на північному кордоні України останнім часом суттєво знизилася. Водночас спроби проникнення на українську територію продовжуються.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі телебачення, пише Укрінформ.

За його словами, російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникати на територію України, щоб вивчати побудову оборони, атакувати позиції українських військових та мінувати місцевість.

"За останній період активність в цілому роботи російських диверсійно-розвідувальних груп суттєво зменшилася, але за останній час і в межах Чернігівщини, Сумщини, вони в певний період мали таку активність", – розповів Демченко.

Речник ДПСУ також зазначив, що раніше Росія використовувала проникнення диверсійних груп для проведення інформаційних операцій. Зокрема, росіяни поширювали заяви про нібито захоплення українських територій або встановлення контролю над ними.

Як приклад, Демченко навів випадки на Чернігівщині, коли російські диверсанти проникали на українську територію та встановлювали там прапори, намагаючись видати це за військову перемогу.

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