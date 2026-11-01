На Рівненщині внаслідок нічної атаки РФ пошкоджений будинок

Люди не постраждали.

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У ніч проти 1 листопада російська атака пошкодила житловий будинок в Острозькому районі Рівненської області. Мешканці не постраждали.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, упродовж ночі та ранку сили протиповітряної оборони відбивали удари противника. Внаслідок атаки в будинку виникла пожежа, яку вже локалізували.

Повітряна тривога в області триває. Жителів закликають дотримуватися правил безпеки.