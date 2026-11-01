На Рівненщині внаслідок нічної атаки РФ пошкоджений будинок

У ніч проти 1 листопада російська атака пошкодила житловий будинок в Острозькому районі Рівненської області. Мешканці не постраждали.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
За його словами, упродовж ночі та ранку сили протиповітряної оборони відбивали удари противника. Внаслідок атаки в будинку виникла пожежа, яку вже локалізували.
Повітряна тривога в області триває. Жителів закликають дотримуватися правил безпеки.
- Уночі РФ масовано атакувала Вінницю та область. Пошкоджена енергетична інфраструктура, вежа зв'язку та будинки.