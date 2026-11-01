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Війська РФ уночі атакували Сумщину: шестеро людей постраждали

Під ударами опинилися Сумська, Конотопська та Глухівська громади.

Війська РФ уночі атакували Сумщину: шестеро людей постраждали
Фото: ДСНС України

Унаслідок російських атак на Сумщині травмувалися шестеро людей. Пошкоджень зазнали об’єкт цивільної інфраструктури, автотранспорт і нежитлова будівля.

Про це повідомляє ДСНС України.

Під ворожими ударами опинилися Сумська та Конотопська громади. Крім того, вночі російський безпілотник атакував житловий сектор у Глухівській громаді.

Під час гасіння пожежі російські війська завдали повторного удару по місцю, де працювали рятувальники. Особовий склад не постраждав.

Усі пожежі ліквідували, території обстежили. За попередньою інформацією, внаслідок атак травмувалися шестеро людей.

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