У Кстово після атаки БпЛА загорілися установки НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", потужність якого сягає 17 млн тонн нафти на рік.

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У ніч на 1 листопада ударні безпілотники Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Після атаки на території підприємства виникла пожежа.

Про це повідомляють моніторингові канали Exilnova+ та ASTRA.

За попередніми даними, займання сталося в районі установок АВТ-6 та АВТ-5. Також серед можливих місць ураження називають установку вісбрекінгу гудрону або установку 35/11-600.

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Небезпеку атаки безпілотників у Нижньогородській області оголосили о 01:01 1 листопада за московським часом. Близько 02:51–03:08 місцеві жителі почали повідомляти про роботу протиповітряної оборони та вибухи на території підприємства.

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", також відомий як НПЗ NORSI, є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність становить близько 15–17 млн тонн нафти на рік, або приблизно 340 тисяч барелів на добу.

Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут, бітум, мастильні матеріали та інші нафтопродукти.

У міноборони РФ традиційно заявляють про нібито 235 БпЛА над 17 регіонами РФ.