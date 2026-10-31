​Зеленський: Росія вбила близько 120 представників духовенства та пошкодила 800 релігійних споруд

Атаки на представників духовенства та релігійні установи були цілеспрямованими, а не випадковими.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила близько 120 представників духовенства та зруйнувала або пошкодила приблизно 800 релігійних споруд в Україні. Частина з них мала тисячолітню історію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для This Week on Capitol Hill, йдеться у соцмережах глави держави.

Атаки на представників духовенства та релігійні установи були цілеспрямованими, а не випадковими.Зеленський зазначив, що росіяни масовано атакували релігійні споруди безпілотниками та ракетами, зокрема крилатими й балістичними.

Президент наголосив, що руйнування храмів та інших релігійних об'єктів є не лише матеріальною втратою. Йдеться про знищення української спадщини, історії, мистецтва й архітектури, які неможливо повністю відновити звичайним ремонтом.

"Це жах і божевілля. І справа не в грошах. Ідеться про нашу спадщину, історію, мистецтво та архітектуру. Їх не можна просто відремонтувати", – сказав Зеленський.