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​Зеленський: Росія вбила близько 120 представників духовенства та пошкодила 800 релігійних споруд

Атаки на представників духовенства та релігійні установи були цілеспрямованими, а не випадковими.

​Зеленський: Росія вбила близько 120 представників духовенства та пошкодила 800 релігійних споруд
Володимир Зеленський
Фото: Соцмережі президента України

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила близько 120 представників духовенства та зруйнувала або пошкодила приблизно 800 релігійних споруд в Україні. Частина з них мала тисячолітню історію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для This Week on Capitol Hill, йдеться у соцмережах глави держави.

Атаки на представників духовенства та релігійні установи були цілеспрямованими, а не випадковими.Зеленський зазначив, що росіяни масовано атакували релігійні споруди безпілотниками та ракетами, зокрема крилатими й балістичними.

Президент наголосив, що руйнування храмів та інших релігійних об'єктів є не лише матеріальною втратою. Йдеться про знищення української спадщини, історії, мистецтва й архітектури, які неможливо повністю відновити звичайним ремонтом.

"Це жах і божевілля. І справа не в грошах. Ідеться про нашу спадщину, історію, мистецтво та архітектуру. Їх не можна просто відремонтувати", – сказав Зеленський.

  • У межах візиту до Туреччини президент Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Під час розмови він розповів про дипломатичні зусилля України та партнерів для досягнення миру, зокрема контакти зі США, а також поінформував про російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.
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