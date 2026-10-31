На Прикарпатті понівечили близько 20 могил полеглих військових

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На міському кладовищі в селі Чукалівка Івано-Франківського району невідомі вчинили наругу над могилами українських військових. За попередніми даними, пошкоджень зазнали близько 20 поховань на Алеї Слави.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

На місцях поховань зняли українські прапори, розкидали квіти та свічки, а також перекинули лавки. Повідомлення про наругу надійшло до правоохоронців 31 жовтня вранці.

На кладовище виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглянули територію, документують пошкодження, перевіряють записи камер відеоспостереження та встановлюють можливих свідків.

За фактом наруги над могилами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.