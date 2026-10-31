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Росіяни атакували Павлоград, серед потерпілих – дитина

Усі поранені перебувають у лікарні.

Росіяни атакували Павлоград, серед потерпілих – дитина
наслідки російської атаки на Павлоград, 31.10.2026 р.
Фото: Дніпропетровська ОВА

31 жовтня росіяни обстріляли Павлоград. 

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

В результаті обстрілу були поранені троє осіб, також пошкоджені кілька багатоквартирних будинків. 

«Троє людей дістали поранень. Серед поранених – 12-річний хлопчик. Зараз усі в лікарні. Медики обстежують поранених і надають необхідну допомогу», - додав Ганжа.

  • Російські війська з вечора 30 жовтня понад 20 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє мали поранення, серед них 18-річний юнак.
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