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31 жовтня росіяни обстріляли Павлоград.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

В результаті обстрілу були поранені троє осіб, також пошкоджені кілька багатоквартирних будинків.

«Троє людей дістали поранень. Серед поранених – 12-річний хлопчик. Зараз усі в лікарні. Медики обстежують поранених і надають необхідну допомогу», - додав Ганжа.