31 жовтня росіяни обстріляли Павлоград.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
В результаті обстрілу були поранені троє осіб, також пошкоджені кілька багатоквартирних будинків.
«Троє людей дістали поранень. Серед поранених – 12-річний хлопчик. Зараз усі в лікарні. Медики обстежують поранених і надають необхідну допомогу», - додав Ганжа.
- Російські війська з вечора 30 жовтня понад 20 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє мали поранення, серед них 18-річний юнак.