Головне за ніч та ранок суботи, 31 жовтня: влучання в Києві, понад 170 боєзіткнень, евакуація з Олешок, атака на НПЗ поблизу Уфи

Нічні повітряні атаки , 173 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, конфлікт навколо Конституційного трибуналу в Польщі.

Чотири літаки з евакуйованими жителями окупованих Олешків Херсонської області, які захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, прибули до аеропорту Гомеля в Білорусі.

Про прибуття останнього літака повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, вже за кілька годин усі евакуйовані громадяни України разом з українською делегацією мають бути на території України.

Подробиці – в новині.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 173 бойових зіткнення.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 20 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Вільне та в бік Миколайпілля, Золотого Колодязя.

14 атак здійснив ворог на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 588 170 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

За повідомленням Генштабу, в ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили підприємство російського військово-промислового комплексу комбінат "Каменський" у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області РФ.

Для атаки застосували ударні безпілотники та ракетні війська, зокрема берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ "Нептун".

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За попередньою інформацією, на підприємстві загорівся склад готової продукції, також пошкоджено чотири виробничі цехи.

Комбінат "Каменський" виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

Увечері 30 жовтня росіяни атакували столицю дронами. Є влучання, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Станом на ранок, 31 жовтня, за інформацією Кличка, системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі. "Енергетики, комунальні служби працювали всю ніч, щоб ліквідувати аварійну ситуацію, яка виникла після трьох влучань в один з обʼєктів критичної інфраструктури столиці вчора ввечері", – зазначив він.

За оновленими даними, відомо про три влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури.

Більше інформації – в новині.

У ніч на 31 жовтня російські війська атакували Україну 134 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імитаторами "Пародія". Сили ППО збили 105 ворожих БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Серед запущених безпілотників було 72 реактивні. Дрони летіли з російських Орла, Курська, Шаталового та Міллерового, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

За попередніми даними станом на 08:30, ППО знищила або подавила 105 безпілотників, серед яких 49 реактивних.

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Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксували на 20 локаціях. Ще на 10 локаціях впали уламки збитих безпілотників.

Уранці 31 жовтня безпілотники атакували промислову зону міста Уфа в Республіці Башкортостан РФ. Очевидці повідомляли про проліт дрона та оприлюднили відео диму над містом. Через загрозу атаки в місцевому аеропорту запровадили обмеження, повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

У північній промисловій зоні Уфи компанія "Башнефть", яка належить "Роснефті", управляє трьома великими нафтопереробними заводами: "Башнефть-Новойл", "Башнефть-УНПЗ" та "Башнефть-Уфанефтехим". Вони розташовані поруч і разом утворюють один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії. Його сукупна потужність становить 23,5 мільйона тонн сировини на рік.

Докладніше – в новині.

Володимир Зеленський прокоментував рішення Держдепу США щодо дозволу Україні купити перехоплювачі до Patriot. Він заявив, що відповідне постачання може початись лише за кілька років, це визначено в рішенні.

"Просимо Американських партнерів знайти рішення саме тоді, коли є реальна небезпека і реальна потреба у застосуванні PAC-3", - зазначив президент на своїй сторінці в Telegram.

Лише за останні два тижні жовтня було більше 30 російських балістичних ударів по важливих частинах української енергомережі. Тому, за словами Зеленського, постачання ракет є важливим вже зараз, напередодні зими. "П’ятисот ракет вистачило б закрити наше небо найближчими місяцями – саме тоді, коли так важливо, щоб Україна була в сильній позиції на перемовинах і щоб у Росії НЕ вийшло зламати життя в українських містах і громадах", - йдеться в заяві.

Зеленський додав, що європейські партнери та інші партнери у світі мають на складах достатні запаси перехоплювачів PAC-3 і надання їх Україні саме цієї зими було б цілком реальним.

Президент подякував Трампу та Держдепу США за відповідний дозвіл, проте закликав ухвалити рішення, які можуть гарантувати Україні захист вже сьогодні, а не колись пізніше.

Президент Польщі Кароль Навроцький скликає термінові консультації з парламентськими силами через загострення конфлікту навколо Конституційного трибуналу.

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Навроцький назвав ці події силовим захопленням конституційного органу держави та закликав правоохоронців залишити територію трибуналу.

Причиною конфлікту стала спроба змінити керівництво Конституційного трибуналу, органу, який перевіряє відповідність законів Конституції Польщі.

Подробиці – в новині.

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