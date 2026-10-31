У трьох населених пунктах Київської області спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря.
Про це повідомили в Київській ОВА.
Йдеться про Іванків, Білу Церкву та Бровари. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил, рівень якого поступово знижується.
В інших населених пунктах області перевищень допустимих показників вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.
Як зазначили в ОВА, помірний вітер і хмарність сприяють перемішуванню повітряних мас та швидкому розсіюванню шкідливих речовин.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.