Підвищений рівень дрібнодисперсного пилу зафіксували в Іванкові, Білій Церкві та Броварах.

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У трьох населених пунктах Київської області спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря.

Про це повідомили в Київській ОВА.

Йдеться про Іванків, Білу Церкву та Бровари. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил, рівень якого поступово знижується.

В інших населених пунктах області перевищень допустимих показників вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.

Як зазначили в ОВА, помірний вітер і хмарність сприяють перемішуванню повітряних мас та швидкому розсіюванню шкідливих речовин.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.