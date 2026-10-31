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Ситуація на фронті та плани ворога: Міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ провели спільну нараду

Під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті, плани Росії, можливі подальші дії противника та потреби Сил оборони.

Ситуація на фронті та плани ворога: Міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ провели спільну нараду
Євгеній Хмара і Михайло Драпатий
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Євгеній Хмара та Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провели спільну нараду. 

Про це повідомило Міноборони України.

"Зосередились на ситуації на фронті, планах росії, зокрема щодо мобілізації, можливих подальших діях противника, ключових безпекових ризиках та нагальних потребах Сил оборони. Окремо обговорили протидію повітряним атакам ворога", – ідеться у повідомленні.

За підсумками наради визначили пріоритети та узгодили подальші кроки. Серед них – розвиток спроможностей Сил оборони, посилення системи оборони, забезпечення війська та нарощування виробництва українського оборонно-промислового комплексу.

Також визначили завдання щодо планування бойових операцій на тактичній та оперативній глибині.

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