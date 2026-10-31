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На Київщині внаслідок нічної атаки російських дронів постраждали двоє людей

У Броварському районі також пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

На Київщині внаслідок нічної атаки російських дронів постраждали двоє людей
Наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС

У Броварському районі Київської області внаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників травмувалися двоє цивільних. 

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Під час нічної атаки ворожих ударних дронів на Київщину у Броварському районі травмовано двох людей. Постраждала жінка 1950 року народження. Вона отримала рвану рану скроневої ділянки голови та була госпіталізована до місцевої лікарні. Чоловік 1951 року народження отримав гостру реакцію на стрес. Необхідну допомогу йому надано", – ідеться у повідомленні.

Також унаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

  • Ввечері, 30 жовтня, росіяни атакували Київ дронами. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Станом на ранок, 31 жовтня, за інформацією Кличка, системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі.
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