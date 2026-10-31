«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Починайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
ВідеоПочинайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині через російські обстріли постраждали 19 людей, є загибла

Під ворожими ударами опинилися Харків і 15 населених пунктів області. 

На Харківщині через російські обстріли постраждали 19 людей, є загибла
наслідки атаки РФ по Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 19 людей. Також стало відомо про загибель жінки через удар по Ізюму 29 жовтня. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранення отримали четверо людей, ще шестеро зазнали гострої реакції на стрес. У Дергачах постраждали двоє чоловіків віком 52 та 40 років.

Реклама

У Мерефі гостру реакцію на стрес отримали чоловіки віком 51 та 48 років. У Барвінковому таку реакцію зафіксували в 81-річної жінки, у селі Ємці Дергачівської громади  – у 59-річної жінки.

На трасі поблизу села Гороховатка Борівської громади поранення отримав 65-річний чоловік, а 63-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Золочеві допомога медиків знадобилася 60-річній жінці.

Крім того, стало відомо, що внаслідок обстрілу Ізюма 29 жовтня загинула 59-річна жінка, ще одна, 57-річна, зазнала поранень.

За даними ОВА, російські війська застосували по області три безпілотники типу "Герань-2", три БпЛА "Молнія", чотири FPV-дрони та 148 безпілотників, тип яких встановлюють.

У Харкові пошкоджені три вантажівки, два напівпричепи, торговий центр, 15 приватних будинків, господарські споруди, автомобіль і цивільне підприємство.

У Богодухівському районі зафіксували пошкодження дев’яти житлових будинків, господарської споруди, електромереж, ангара, автомобіля, магазину та адміністративної будівлі. Також пошкоджені приватні будинки в Золочеві, Старому Мерчику та Перемозі, а також багатоквартирний будинок у Клиновій-Новоселівці.

В Ізюмському районі пошкоджений приватний будинок у Барвінковому. У Харківському районі — автомобіль екстреної медичної допомоги в Безруках і залізнична інфраструктура в Мерефі.

У Чугуївському районі пошкоджені приватний будинок у Хотімлі, господарська споруда в Бірках і нежитлова будівля в Печенігах.

Також за добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 203 людини. Від початку його роботи там зареєстрували 67 280 людей.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies