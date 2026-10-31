На Харківщині через російські обстріли постраждали 19 людей, є загибла

Під ворожими ударами опинилися Харків і 15 населених пунктів області.

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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 19 людей. Також стало відомо про загибель жінки через удар по Ізюму 29 жовтня.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранення отримали четверо людей, ще шестеро зазнали гострої реакції на стрес. У Дергачах постраждали двоє чоловіків віком 52 та 40 років.

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У Мерефі гостру реакцію на стрес отримали чоловіки віком 51 та 48 років. У Барвінковому таку реакцію зафіксували в 81-річної жінки, у селі Ємці Дергачівської громади – у 59-річної жінки.

На трасі поблизу села Гороховатка Борівської громади поранення отримав 65-річний чоловік, а 63-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Золочеві допомога медиків знадобилася 60-річній жінці.

Крім того, стало відомо, що внаслідок обстрілу Ізюма 29 жовтня загинула 59-річна жінка, ще одна, 57-річна, зазнала поранень.

За даними ОВА, російські війська застосували по області три безпілотники типу "Герань-2", три БпЛА "Молнія", чотири FPV-дрони та 148 безпілотників, тип яких встановлюють.

У Харкові пошкоджені три вантажівки, два напівпричепи, торговий центр, 15 приватних будинків, господарські споруди, автомобіль і цивільне підприємство.

У Богодухівському районі зафіксували пошкодження дев’яти житлових будинків, господарської споруди, електромереж, ангара, автомобіля, магазину та адміністративної будівлі. Також пошкоджені приватні будинки в Золочеві, Старому Мерчику та Перемозі, а також багатоквартирний будинок у Клиновій-Новоселівці.

В Ізюмському районі пошкоджений приватний будинок у Барвінковому. У Харківському районі — автомобіль екстреної медичної допомоги в Безруках і залізнична інфраструктура в Мерефі.

У Чугуївському районі пошкоджені приватний будинок у Хотімлі, господарська споруда в Бірках і нежитлова будівля в Печенігах.

Також за добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 203 людини. Від початку його роботи там зареєстрували 67 280 людей.