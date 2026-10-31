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На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, ще 12 людей поранені

Серед постраждалих  жителі Шосткинської, Сумської та Краснопільської громад.

На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, ще 12 людей поранені
Наслідки обстрілів РФ
Фото: Поліція Сумської області

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми. 

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Найбільше постраждалих зафіксували у Шосткинській громаді. Внаслідок влучань російських безпілотників загинула 43-річна жінка. Поранення та травми отримали семеро чоловіків віком від 40 до 64 років і троє жінок віком 51, 54 та 61 рік.

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У Сумській громаді внаслідок влучання безпілотника в житловий будинок травмувалася 49-річна жінка. Також пошкоджені приватні домоволодіння, автомийка та автомобілі.

У Краснопільській громаді через удар російського дрона поранення отримала 53-річна жінка. Пошкоджений автомобіль.

Крім того, у Середино-Будській громаді пошкоджено приміщення підприємства.

Загалом правоохоронці нарахували 56 ударів по території області. На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини. Досудове розслідування триває.

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