На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, ще 12 людей поранені

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Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Найбільше постраждалих зафіксували у Шосткинській громаді. Внаслідок влучань російських безпілотників загинула 43-річна жінка. Поранення та травми отримали семеро чоловіків віком від 40 до 64 років і троє жінок віком 51, 54 та 61 рік.

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У Сумській громаді внаслідок влучання безпілотника в житловий будинок травмувалася 49-річна жінка. Також пошкоджені приватні домоволодіння, автомийка та автомобілі.

У Краснопільській громаді через удар російського дрона поранення отримала 53-річна жінка. Пошкоджений автомобіль.

Крім того, у Середино-Будській громаді пошкоджено приміщення підприємства.

Загалом правоохоронці нарахували 56 ударів по території області. На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини. Досудове розслідування триває.