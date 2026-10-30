Бойові дії на Донеччині, 168 бойових зіткнень, ворожі обстріли, гуманітарна місія в Олешках . Яким запам’ятається 1710-й день повномасштабної війни.

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Ворог продовжив прицільно атакувати залізничний вокзал Дніпра, повідомила Укрзалізниця, заявивши про декілька нових атак.

«Евакуацію було оголошено завчасно. За попередньою інформацією: і серед пасажирів, і серед залізничників без постраждалих. Перебували в укриттях», - додали в УЗ.

На підземних площах вокзалу Дніпра розгорнули зони для тривалого перебування. В УЗ запевнили, що як і минулої ночі, попри безпекові затримки продовжать працювати, аби відправити усі поїзди.

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Керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про одну потерпілу й пожежу.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 жовтня на фронті від початку доби відбулося 168 боїв.

Найбільше атак відбулось на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 жовтня – в новині.

Унаслідок російського авіаудару по Ізюму Харківської області 29 жовтня загинули п’ятеро працівників місцевої філії Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Їхні тіла виявили після розбору завалів.

Учора, 29 жовтня, російські війська обстріляли історичний і житловий район Нижнє місто в Ізюмі трьома керованими авіабомбами. Унаслідок атаки ще 14 людей поранені.

У Шосткинській громаді Сумської області внаслідок російської атаки на цивільне підприємство загинула 43-річна жінка. Ще восьмеро людей дістали поранення, одна людина у важкому стані.

Російські війська цілеспрямовано вдарили ударними безпілотниками по підприємству, де на момент атаки перебували працівники.

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Українська делегація разом з евакуйованими з Олешок мешканцями вирушила до російського міста Анапа. Звідти вони літаками дістануться до Білорусі, а далі автобусами поїдуть на українську територію.

Про це близько 16:30 30 жовтня повідомив голова фракції «Слуга народу» і учасник перемовної групи Давид Арахамія. Кількість українців, які повернуться на вільну територію України, поки не розголошують.

Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що всі жителі окупованих Олешок на Херсонщині, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли це зробити. Гуманітарну допомогу також доставили тим, хто вирішив залишитися в місті.

Можливість виїхати надали також людям, які попередньо не реєструвалися.

Також омбудсман зазначив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Докладніше – в новині.

В Атланті, штат Джорджія, 30 та 31 жовтня триватиме зустріч міністрів закордонних справ країн G20. У ній бере участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який прибув до США.

Водночас США не запросили представника Південно-Африканської Республіки.

За словами представника Державного департаменту США, учасники обговорюватимуть проблеми енергетики та ланцюгів постачання, які мають важливе значення для розвитку штучного інтелекту.

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Як пише Reuters, окремі представники європейських країн, які входять до G20, не захотіли робити спільне фото через присутність Лаврова.

Більше інформації – в новині.

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