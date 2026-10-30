Окупанти вдарили FPV-дроном по приватній садибі на Сумщині

Російські війська атакували FPV-дроном приватну садибу у Стецьківському старостаті у Сумській громаді.
Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
"Внаслідок удару російського FPV-дрону по приватній садибі у Стецьківському старостаті, постраждала власниця домогосподарства", – ідеться у повідомленні.
Жінка отримала численні травми, отримує кваліфіковану медичну допомогу. Ворожий удар спричинив загорання житлового будинку. На місці працювали рятувальні служби.
Наслідки ліквідовуються.
- У Шосткинській громаді Сумської області внаслідок російської атаки на цивільне підприємство загинула 43-річна жінка. Ще восьмеро людей дістали поранення, одна з них перебуває у важкому стані.