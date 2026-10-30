Лубінець: Усі охочі виїхати з Олешок змогли дістатися підконтрольної Україні території

Усі жителі окупованих Олешок на Херсонщині, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли це зробити. Гуманітарну допомогу також доставили тим, хто вирішив залишитися в місті.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, для перевезення великих валіз організували окремий транспорт. Речі маркували бірками, а працівники української та російської сторін контролювали, щоб усім охочим вистачило місця в автобусах. Можливість виїхати надали також людям, які попередньо не реєструвалися.

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"З собою люди не беруть в автобуси великі валізи, для цього передбачений окремий транспорт. Люди їх здавали, отримували бірки. Все ідеально працює. Дуже швидко переписуються дані. Є співробітники і від російської структури, і мої співробітники, які контролюють, чи всім достатньо місця. Коли приходили люди, які не записались, їм теж надали можливість", – розповів Лубінець.

Також омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Лубінець запропонував зробити гуманітарні місії під координацією першої леді США Меланії Трамп регулярними. За його словами, досвід проведення операції в Олешках та спільної роботи з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою показав, що такі домовленості дають змогу реально допомагати людям.

Омбудсман подякував президенту України Володимиру Зеленському за особисту залученість, підтримку та сприяння в організації гуманітарної місії, а також Силам оборони України й усім службам за злагоджену роботу.

Окремо Лубінець висловив вдячність Меланії Трамп, завдяки якій, за його словами, вдалося врятувати багатьох людей. Він сподівається, що за її посередництва гуманітарні операції з порятунку цивільних, повернення людей та захисту їхнього життя вдасться масштабувати.

На думку омбудсмана, такі практичні кроки можуть не лише рятувати людей, а й створювати передумови для перемовин про сталий мир.

Напередодні Арахамія заявляв, що українська делегація разом з евакуйованими з Олешок мешканцями вирушила до російського міста Анапа. Звідти вони літаками дістануться до Білорусі, а далі автобусами поїдуть на українську територію.

Гуманітарна операція в Олешках

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З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

В Олешках було заплановано евакуацію цивільних. Російська сторона запланувала вивозити усіх на підконтрольну їй територію, але, як стверджувалося, українці, які хочуть поїхати на вільну територію України, зможуть це зробити згодом через територію Білорусі. Офіційних підтверджень цього плану спершу не було – уривки домовленості публікував канал Fox News. Згодом те, що громадяни їхатимуть через Білорусь, підтвердив український прем'єр Сергій Корецький.

Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.

29 жовтня українська делегація виїхала в Олешки. Вранці 30 жовтня вона прибула разом з гуманітарною допомогою. Також приїхали росіяни і представники Білорусі. Україна просила, аби процес евакуації контролювала американська сторона.

Олешки роками перебували в російській окупації, а цього року ворог так погіршив там гуманітарну ситуацію, що люди голодували. Україна кілька разів скидала з дронів їжу і продукцію першої необхідності. Є дані, що окупанти їх відбирали.