Росіяни двічі атакували підприємство "Донецькоблгаз"

Поранених і загиблих немає.

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Російські військові завдали двох ударів по території "Донецькоблгазу" на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджені будівля підприємства та шість службових автомобілів, які газовики використовують для роботи й ліквідації аварій.

Про це повідомили на Facebook-сторінці підприємства.

За інформацією підприємства, окупанти атакували господарство безпілотниками. Першим ударом пошкодили аварійний автомобіль та будівлю. Під час повторної атаки влучили ще у п’ять службових машин.

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Серед пошкодженого транспорту – Ford Focus, вантажівка ГАЗ, мікроавтобус "Газель" та інші автомобілі. Внаслідок обстрілу ніхто не загинув і не зазнав поранень.

У "Донецькоблгазі" зазначили, що російські військові продовжують атакувати автомобілі підприємства критичної інфраструктури, які використовують для забезпечення роботи газорозподільної системи, ліквідації аварій та відновлення газопостачання.

"Кожен пошкоджений автомобіль – це не просто матеріальні збитки. Це техніка, необхідна газовикам для оперативного реагування на аварійні виклики, зокрема після ворожих обстрілів", – прокоментували атаку на підприємстві.

Попри пошкодження, "Донецькоблгаз" продовжує працювати на Донеччині.