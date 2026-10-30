Росіяни атакували Дніпро: поранена жінка, пошкоджені багатоповерхівки та школа

Унаслідок російського обстрілу поранення дістала 70-річна жінка. Її доправили до лікарні.

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В результаті ранкової російської атаки на Дніпро постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували, медики оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухова хвиля пошкодила кілька багатоповерхових будинків: у них вибило вікна та понівечило балкони. За словами міського голови Бориса Філатова, внаслідок удару на проспекті Поля постраждали щонайменше п'ять багатоповерхівок і прилегла школа.

У будівлях уже зафіксували понад 300 вибитих вікон. Обстеження пошкоджених об'єктів триває.

Фото: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов