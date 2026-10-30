Росіяни атакували Дніпро: поранена жінка, пошкоджені багатоповерхівки та школа

В результаті ранкової російської атаки на Дніпро постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували, медики оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухова хвиля пошкодила кілька багатоповерхових будинків: у них вибило вікна та понівечило балкони. За словами міського голови Бориса Філатова, внаслідок удару на проспекті Поля постраждали щонайменше п'ять багатоповерхівок і прилегла школа.
У будівлях уже зафіксували понад 300 вибитих вікон. Обстеження пошкоджених об'єктів триває.
- Після російських обстрілів на Дніпропетровщині виникли масштабні перебої з електропостачанням. Вранці 30 жовтня екстрені відключення запровадили у Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та частині Павлоградського району. За інформацією ДТЕК, внаслідок атак серйозно пошкоджено енергетичне обладнання.
- Згодом голова ОВА Олександр Ганжа повідомив, що електропостачання вдалося відновити більшості абонентів, однак без світла залишалися понад 200 тисяч споживачів. Відновлювальні роботи тривали.