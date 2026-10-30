Нічні повітряні атаки , 211 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, гуманітарна місія в Олешках, «найбільший хакерський злам в історії».

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Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії на окупованих територіях та в Курській області РФ. Серед уражених цілей – пускова установка оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення, а також ремонтні підрозділи противника.

Ураження відбувалися 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня. Пускову установку "Іскандер-М" українські військові виявили в районі Фатежа Курської області – поблизу місця перевантаження балістичних ракет.

Подробиці – в новині.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 211 бойових зіткнень.

Найактивніші бойові дії вчора велися на Костянтинівському (24 атаки) та Покровському (19) напрямках фронту.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони скупчення живої сили та техніки, дві гармати та один пункт управління БпЛА противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1590 окупантів, танк, 3 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, РСЗВ, систему ППО та 2 літаки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 586 500 одиниць.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російська армія двічі атакувала підприємство у Кременчуцькому районі Полтавщини. Люди не постраждали, повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

Удень 29 жовтня російський дрон у Кременчуці влучив у житловий будинок. Три людини загинули.

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У ніч на 30 жовтня російська армія атакувала Україну балістикою, керованими ракетами та безпілотниками. Основними напрямками комбінованого удару РФ вночі були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина, розповіли у Повітряних силах.

Починаючи із 18:00 29 жовтня противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Воронезької, Курської, Брянської областей РФ, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Бєлгородської області РФ, та 113 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряна оборона знешкодила 99 ворожих цілей:

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

⁠96 ворожих БпЛА типу Shahed (71 із них - реактивний), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння уламків у 5 місцях.

Уночі Самарська область Росії зазнала атаки дронів. За інформацією каналу ASTRA, загорівся Новокуйбишевський НПЗ. Він виготовляє ракетне паливо для потреб збройних сил Росії.

Місцеві мешканці повідомляли, що влада регіону сповістила про загрозу лише о 6 ранку, коли атака тривала уже кілька годин.

Самарський аеропорт масово затримує рейси: деякі перенесли з ночі аж на вечір.

Новокуйбишевський НПЗ входить до групи «Роснєфті» і має потужність близько 8,8 млн тонн нафти на рік. Виготовляє десятки видів нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, нафтовий кокс, бітум. Це вже не перша атака по ньому: раніше він зазнавав ударів у серпні, а в квітні після атаки обидві установки первинної переробки нафти, АВТ-11 і АВТ-9, призупиняли роботу.

Для евакуації із Олешок підготували 25 автобусів на 750 місць, є швидкі для маломобільних. Людям допоможуть виїхати як в Україну, так і в Росію.

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Тим, хто бажає залишитися, нададуть гуманітарну підтримку, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, все підготовлено на високому рівні.

Лубінець зазначив, що вже понад 75 годин триває режим тиші, і обидві сторони його дотримуються. Це вперше із 2022 року вперше режим тиші встановлений на такій великій ділянці фронту, і його не порушують.

Криптовалютний гігант Binance повідомив про виведення зловмисниками цифрових активів на суму 6,3 млрд доларів – у межах, можливо, найбільшого хакерського зламу в історії, повідомляє BBC.

Найбільша у світі криптовалютна біржа заявила, що близько половини цих активів вдалося заморозити, проте значна їх частина залишається в руках зловмисників. У компанії додали, що “покриють усі збитки”. За попередніми даними, інцидент міг статися через скомпрометований ноутбук одного з інженерів, що дозволило зловмиснику здійснити несанкціоноване виведення коштів.

Дві аналітичні компанії пов’язали цей інцидент – масштаби якого перевищують рекордний злам біржі Bybit у 2025 році (тоді було викрадено 1,5 млрд доларів) – із північнокорейським хакерським угрупованням під назвою “TraderTraitor”.

Докладніше – в новині.

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