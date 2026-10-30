​Основними напрямками удару РФ вночі були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина

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У ніч на 30 жовтня російська армія атакувала Україну балістикою, керованими ракетами та безпілотниками. Основними напрямками комбінованого удару РФ вночі були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Про це розповіли у Повітряних силах.

Починаючи із з 18:00 29 жовтня противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Воронезької, Курської, Брянської областей РФ, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Бєлгородської області РФ, та 113 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряна оборона знешкодила 99 ворожих цілей:

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

⁠96 ворожих БпЛА типу Shahed (71 із них - реактивний), Гербера, дронів інших типів.

Станом на ранок 30 жовтня декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння уламків у 5 місцях.