​Основними напрямками удару РФ вночі були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина

У ніч на 30 жовтня російська армія атакувала Україну балістикою, керованими ракетами та безпілотниками. Основними напрямками комбінованого удару РФ вночі були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.
Про це розповіли у Повітряних силах.
Починаючи із з 18:00 29 жовтня противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Воронезької, Курської, Брянської областей РФ, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Бєлгородської області РФ, та 113 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряна оборона знешкодила 99 ворожих цілей:
3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
96 ворожих БпЛА типу Shahed (71 із них - реактивний), Гербера, дронів інших типів.
Станом на ранок 30 жовтня декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння уламків у 5 місцях.