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В п'ятницю в Україні місцями дощитиме, температура повітря підніметься до +12°

На півдні країни прогріється до +15°.

В п'ятницю в Україні місцями дощитиме, температура повітря підніметься до +12°
Ілюстративне фото
Фото: Центральна геофізична обсерваторія ім. Срезневського

В п'ятницю 30 жовтня в Україні буде хмарна погода. У південній частині помірні, в Карпатах, на Прикарпатті, вдень місцями і в центральних областях невеликі дощі; на решті території без істотних опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-12 м/с, вночі на сході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°.

На Київщині та в Києві без істотних опадів.

Температура повітря по області вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.

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