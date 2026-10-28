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29 жовтня в Україні місцями дощитиме, температура вночі опуститься до +2°

В західних областях через сильний туман оголосили І рівень небезпечності.

29 жовтня в Україні місцями дощитиме, температура вночі опуститься до +2°
Фото: novyny.24tv.ua

В четвер, 29 жовтня у південній частині, більшості центральних та північних областей помірні, вночі у південних областях місцями значні дощі. На решті території України без істотних опадів. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У західних, місцями у Житомирській та Вінницькій областях вночі та вранці туман.

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В західних областях через видимість лише 200-500 м оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 2-8° тепла, у південній частині до 13°; вдень 7-12°, на Закарпатті, півдні та сході країни 12-17°. 

На Київщині та в Києві дощитиме.

Температура повітря по області вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

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