29 жовтня в Україні місцями дощитиме, температура вночі опуститься до +2°

В четвер, 29 жовтня у південній частині, більшості центральних та північних областей помірні, вночі у південних областях місцями значні дощі. На решті території України без істотних опадів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У західних, місцями у Житомирській та Вінницькій областях вночі та вранці туман.
В західних областях через видимість лише 200-500 м оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі 2-8° тепла, у південній частині до 13°; вдень 7-12°, на Закарпатті, півдні та сході країни 12-17°.
На Київщині та в Києві дощитиме.
Температура повітря по області вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.