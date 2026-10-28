ООН не долучилася до гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині

Росія не підтвердила запит на безпечний прохід для цивільних і пропуск допомоги в Олешки.

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ООН не бере безпосередньої участі у гуманітарній місії щодо тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

Про це розповів координатор системи ООН в Україні Маттіас Шмале, передає «Суспільне».

За словами Шмале, координатор ООН з питань надзвичайної допомоги Том Флетчер звертався до російської місії з проханням забезпечити безпечний прохід для цивільних та пропустити допомогу в Олешки. Однак відповіді від російської сторони організація так і не отримала.

Шмале наголосив, що вкрай тяжка ситуація зберігається не лише в Олешках, а й в інших населених пунктах уздовж лінії фронту. На тимчасово окупованих територіях України щонайменше мільйон людей потребують гуманітарної допомоги, і найближчим часом можуть стати відомі нові факти подібних гуманітарних катастроф.

Також координатор зазначив, що ООН веде діалог із українським омбудсменом Дмитром Лубінцем і пропонує свою підтримку у разі потреби.