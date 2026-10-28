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ООН не долучилася до гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині

Росія не підтвердила запит на безпечний прохід для цивільних і пропуск допомоги в Олешки.

ООН не долучилася до гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині
Зруйновані будинки в Олешках
Фото: соцмережі

ООН не бере безпосередньої участі у гуманітарній місії щодо тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

Про це розповів координатор системи ООН в Україні Маттіас Шмале, передає «Суспільне».

За словами Шмале, координатор ООН з питань надзвичайної допомоги Том Флетчер звертався до російської місії з проханням забезпечити безпечний прохід для цивільних та пропустити допомогу в Олешки. Однак відповіді від російської сторони організація так і не отримала.

Шмале наголосив, що вкрай тяжка ситуація зберігається не лише в Олешках, а й в інших населених пунктах уздовж лінії фронту. На тимчасово окупованих територіях України щонайменше мільйон людей потребують гуманітарної допомоги, і найближчим часом можуть стати відомі нові факти подібних гуманітарних катастроф.

Також координатор зазначив, що ООН веде діалог із українським омбудсменом Дмитром Лубінцем і пропонує свою підтримку у разі потреби.

  • 27 жовтня в Олешках із 3:00 розпочався режим тиші. Він триватиме до 1 листопада.
  • До узгодження умов припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп та її представник, які працювали безпосередньо з керівництвом України та Росії. Вона не виключила свій особистий візит до України.
  • 25 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках. 
  • 27 жовтня Меланія Трамп заявила, що зона локального перемир'я між Україною та Росією розширилася за межі окупованого міста Олешки.
  • Наразі близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті Олешки на Херсонщині, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку. Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Росія ігнорує такі заклики. 
  • До речі, керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що надзвичайно складна гуманітарна ситуація зараз зберігається не тільки в окупованих Олешках, а й у десятках інших населених пунктів поблизу лінії зіткнення.
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