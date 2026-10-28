Очільник Херсонської ОВА: Складна гуманітарна ситуація - не лише в Олешках, а й у інших окупованих селах

Тисячі людей все ще залишаються без світла, газу, тепла, гуманітарної допомоги та доступу до медицини.

Надзвичайно складна гуманітарна ситуація зараз зберігається не тільки в окупованих Олешках, а й у десятках інших населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Про це розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи у Страсбурзі, передає «Укрінформ».

За словами Прокудіна, тисячі людей у населених пунктах залишаються без світла, газу, тепла, гуманітарної допомоги та доступу до медицини. Крім того, території все ще заміновані, а російські окупанти проводять там примусову паспортизацію і мобілізацію.

Прокудін зазначив, що багато жителів Олешок та інших окупованих територій хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, проте російська сторона робить усе можливе, щоб перешкодити виїзду та приховати реальну кількість охочих.

Водночас тимчасовий режим тиші, запроваджений для гуманітарної місії, дав жителям Херсона змогу вперше за кілька років відвідати свої домівки та дачі біля Дніпра. Шляхи для цивільних розміновують українські військові, додав Прокудін.

27 жовтня в Олешках із 3:00 розпочався режим тиші. Він триватиме до 1 листопада.

До узгодження умов припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп та її представник, які працювали безпосередньо з керівництвом України та Росії. Вона не виключила свій особистий візит до України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках.