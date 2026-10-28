Конгрес Ради Європи закликав до багаторічного фінансування прифронтових громад України

Конгрес звернувся з цього приводу до держав-членів Ради Європи, Банку розвитку РЄ та інших партнерів.

Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи закликав міжнародних партнерів забезпечити передбачуване багаторічне фінансування для відбудови прифронтових регіонів і громад України.

Таку декларацію ухвалили на 51-й сесії Конгресу у Страсбурзі, передає «Укрінформ».

У документі зазначається, що кошти мають надходити безпосередньо до регіональних і місцевих органів влади. Конгрес звернувся до держав-членів Ради Європи, Банку розвитку РЄ та інших партнерів із проханням враховувати особливі потреби прифронтових і прикордонних громад, які щодня потерпають від артилерійських обстрілів, ракетних і дронових атак.

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Місцева влада на цих територіях підтримує роботу інфраструктури, гуманітарних, освітніх і медичних служб в умовах постійного ризику для життя. Також у декларації наголосили на критичному навантаженні на енергосистему перед зимою через цілеспрямовані російські удари по цивільній інфраструктурі.

Міжнародним партнерам рекомендують розвивати прямі зв'язки з українськими громадами через платформу Cities4Cities, Європейський альянс міст і регіонів для відбудови України та угоди про міжрегіональну співпрацю.

Окремо Конгрес засудив проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України, наголосивши на їхній повній нелегітимності. Учасники сесії підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

Крім того, у декларації підкреслили важливість притягнення Росії до відповідальності, сприяння роботі Реєстру збитків та створення Спеціального трибуналу. Учасники також звернули увагу на потребу реабілітації дітей, постраждалих від війни, та привітали започаткування Карпатської інтеграційної ініціативи для розвитку транскордонного партнерства.