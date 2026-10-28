Завдяки інтеграції зі штучним інтелектом НРК подолав майже 20 км без безпосереднього керування оператором

На Харківському напрямку полк безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу НГУ «Хартія» провів автономну логістичну місію наземного роботизованого комплексу зі штучним інтелектом Apex.AI. Про це підрозділ повідомив у Facebook.

Завдяки інтеграції ШІ з НРК-платформою машина без оператора подолала 93% маршруту з 20 кілометрів. Оператор взяв на себе керування лише на відтинку у 1,4 кілометри.

Технологія працює так: спочатку спеціальний НРК проїжджає маршрут і лідаром (від Light Detection and Ranging — технологія вимірювання відстані за допомогою лазерних імпульсів) сканує місцевість для створення її 3D-моделі.

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Далі основна машина рухається по цій моделі. Камери в реальному часі розпізнають дорогу, узбіччя і перешкоди, а ШІ ухвалює рішення. Оператор може поправити трек, задати швидкість на окремих ділянках, але вести машину вручну безперервно більше не потрібно.

Технологія дає змогу використовувати роботизовані комплекси навіть за нестабільного зв’язку або проблем зі Starlink. Автономний рух також полегшує проходження ділянок, де оператору складно керувати роботом на високій швидкості або де зв’язок може зникнути, зазначив командир батальйону НРК полку «Лава» Андрій «Математик» Копач.

«Ця місія показала, що автономні наземні системи вже готові до реальних бойових умов. Найважливіша зміна — оператор перестає бути водієм і стає диспетчером. Він не веде машину кожну секунду, а контролює рух і втручається тільки там, де треба. Кінцева мета — один диспетчер для кількох НРК одночасно», — наголошує Андрій «Математик» Копач.

Програмне рішення розробляє компанія Apex AI. Полк «Лава» долучився до формування технічних вимог і польових випробувань.

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Наразі основним напрямом застосування технології є логістика — один із найпоширеніших типів місій військових підрозділів. Водночас у полку «Лава» вважають, що найбільшу користь автономні системи можуть принести під час евакуації поранених, коли важливо підвищити шанси на безпечне виконання завдання та повернення роботизованого комплексу.

«Наступний етап — евакуація. Коли подібні НРК вийдуть у масове використання, особовий склад зможе виконати значно більше рейсів. Також важливо, що НРК з ШІ менше залежать від постійного каналу керування — наприклад, від Starlink», — прогнозує «Математик».

21-й полк безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу НГУ «Хартія» виконує бойові завдання на Куп'янському та Харківському напрямках. Полк об'єднує повітряні розвідувальні й ударні безпілотники, наземні роботизовані комплекси, систему ISTAR та власні R&D-лабораторії в єдиний організм, який забезпечує технологічну перевагу на полі бою.