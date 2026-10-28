Росіяни атакували дроном Чернігів, є потерпілі

"За інформацією медичних служб стан постраждалих стабільний, їхньому життю ніщо не загрожує", - додав кервник МВА.

За його словами, наразі відомо про чотирьох потерпілих.

Про це повідомив керівник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський .

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