Росіяни атакували дроном Чернігів, є потерпілі

28 жовтня росіяни атакували дроном Чернігів.
Про це повідомив керівник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
За його словами, наразі відомо про чотирьох потерпілих.
"За інформацією медичних служб стан постраждалих стабільний, їхньому життю ніщо не загрожує", - додав кервник МВА.
- 23 жовтня у Чернігові російський безпілотник вдарив по двох підприємствах. Дрон атакував термінал "Нової пошти" на півночі міста. Згодом Брижинський уточнив про те, що постраждало підприємство. Тоді загинула одна людина і понад два десятки отримали поранення.