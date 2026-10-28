«Примари» ГУР виводять з ладу радіоелектронну інфраструктуру російських окупантів

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Бійці спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони продовжують виводити з ладу ворожу радіоелектронну інфраструктуру.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Серед уражених об’єктів – антени зв’язку, MESH-ретранслятори безпілотників, засоби радіоелектронної боротьби, станції придушення Starlink та електропідстанції.

Як зазначають у ГУР, у сучасній війні важливе значення має не лише озброєння, а й можливість передавати інформацію, спостерігати за ситуацією та координувати дії.

Навіть складна електроніка, потужні антени та розгалужена кабельна інфраструктура не гарантують стабільної роботи систем, якщо їхні ключові елементи опиняються під ударом.