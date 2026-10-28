Президент України Володимир Зеленський прибув з командою у Нідерланди для зустрічі з прем’єр-міністром Робом Єттеном і аудієнції у Короля Нідерландів Віллема-Александра.
Про це йдеться у телеграм-каналі українського лідера.
“Зміцнюємо наше партнерство й працюємо для більшого захисту України”, – зазначив Зеленський.
У межах зустрічей обговорять оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України.
Також сьогодні запланована зустріч з представниками українського та нідерландського бізнесу.
- У 2027 році Нідерланди продовжать підтримку України. Зокрема країна планує виділити на відновлення і розвиток України 26,5 млн євро. Також розглядають залучення нідерландських виробників до реалізації проєктів тимчасових мостових переходів.
- Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус заявила, що Росія більше не просто агресор, а ворог. За її словами, Росія "випробовує західне суспільство", зокрема, через атаки, диверсії та кібератаки в Нідерландах і сусідніх країнах.