У межах зустрічей обговорять оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України.

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Президент України Володимир Зеленський прибув з командою у Нідерланди для зустрічі з прем’єр-міністром Робом Єттеном і аудієнції у Короля Нідерландів Віллема-Александра.

Про це йдеться у телеграм-каналі українського лідера.

“Зміцнюємо наше партнерство й працюємо для більшого захисту України”, – зазначив Зеленський.

У межах зустрічей обговорять оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України.

Також сьогодні запланована зустріч з представниками українського та нідерландського бізнесу.