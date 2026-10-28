З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський прибув у Нідерланди: зустрінеться з прем’єром Єттеном і Королем Віллемом-Александром

У межах зустрічей обговорять оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України. 

Зеленський прибув у Нідерланди: зустрінеться з прем’єром Єттеном і Королем Віллемом-Александром
Володимир Зеленський
Фото: стопкадр з відео

Президент України Володимир Зеленський прибув з командою у Нідерланди для зустрічі з прем’єр-міністром Робом Єттеном і аудієнції у Короля Нідерландів Віллема-Александра. 

Про це йдеться у телеграм-каналі українського лідера.

“Зміцнюємо наше партнерство й працюємо для більшого захисту України”, – зазначив Зеленський.

У межах зустрічей обговорять оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України. 

Також сьогодні запланована зустріч з представниками українського та нідерландського бізнесу. 

  • У 2027 році Нідерланди продовжать підтримку України. Зокрема країна планує виділити на відновлення і розвиток України 26,5 млн євро. Також розглядають залучення нідерландських виробників до реалізації проєктів тимчасових мостових переходів.
  • Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус заявила, що Росія більше не просто агресор, а ворог. За її словами, Росія "випробовує західне суспільство", зокрема, через атаки, диверсії та кібератаки в Нідерландах і сусідніх країнах. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies