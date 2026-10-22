У 2027 році Нідерланди продовжать підтримку України. Зокрема країна планує виділити на відновлення і розвиток України 26,5 млн євро. Також розглядають залучення нідерландських виробників до реалізації проєктів тимчасових мостових переходів.
Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник за результатами зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерландів в Україні Рулофом ван Ейсом.
Важливим результатом зустрічі є підтвердження продовження програми Ukraine Partnership Facility (UPF) на 2027 рік із запланованим бюджетом 26,5 млн євро від Нідерландів.
«Домовилися опрацювати можливості залучення цього фінансування до спільних українсько-нідерландських проєктів з відновлення та розвитку інфраструктури», – написав український політик.
Серед пріоритетів – забезпечення безперебійного водо- та теплопостачання, посилення енергетичної незалежності громад.
Також говорили про потреби Києва в насосному обладнанні, генераторах та системах накопичення енергії і можливості залучення нідерландських виробників до реалізації проєктів тимчасових мостових переходів.
Ще один напрям – розвиток співпраці між портами Одеси та Роттердама. В умовах постійних російських атак на українську портову інфраструктуру така взаємодія важлива для збереження міжнародних логістичних маршрутів. Нідерландам запропонували долучитися до Фонду підтримки транспорту України.
- У вересні стало відомо, що Нідерланди виділять 10 млн євро для підготовки військовослужбовців в України.