Це буде продовженням програми Ukraine Partnership Facility.

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У 2027 році Нідерланди продовжать підтримку України. Зокрема країна планує виділити на відновлення і розвиток України 26,5 млн євро. Також розглядають залучення нідерландських виробників до реалізації проєктів тимчасових мостових переходів.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник за результатами зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерландів в Україні Рулофом ван Ейсом.

Фото: Телеграм Миколи Калашника Микола Калашник із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерландів в Україні Рулофом ван Ейсом.

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Важливим результатом зустрічі є підтвердження продовження програми Ukraine Partnership Facility (UPF) на 2027 рік із запланованим бюджетом 26,5 млн євро від Нідерландів.

«Домовилися опрацювати можливості залучення цього фінансування до спільних українсько-нідерландських проєктів з відновлення та розвитку інфраструктури», – написав український політик.

Серед пріоритетів – забезпечення безперебійного водо- та теплопостачання, посилення енергетичної незалежності громад.

Також говорили про потреби Києва в насосному обладнанні, генераторах та системах накопичення енергії і можливості залучення нідерландських виробників до реалізації проєктів тимчасових мостових переходів.

Ще один напрям – розвиток співпраці між портами Одеси та Роттердама. В умовах постійних російських атак на українську портову інфраструктуру така взаємодія важлива для збереження міжнародних логістичних маршрутів. Нідерландам запропонували долучитися до Фонду підтримки транспорту України.