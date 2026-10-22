З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
ГоловнаПолітика

Наступного року Нідерланди планують виділити на відновлення і розвиток України 26,5 млн євро

Це буде продовженням програми Ukraine Partnership Facility.

Наступного року Нідерланди планують виділити на відновлення і розвиток України 26,5 млн євро
Прапори України і Нідерландів
Фото: Телеграм Миколи Калашника

У 2027 році Нідерланди продовжать підтримку України. Зокрема країна планує виділити на відновлення і розвиток України 26,5 млн євро. Також розглядають залучення нідерландських виробників до реалізації проєктів тимчасових мостових переходів.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник за результатами зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерландів в Україні Рулофом ван Ейсом.

Микола Калашник із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерландів в Україні Рулофом ван Ейсом.
Фото: Телеграм Миколи Калашника
Микола Калашник із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерландів в Україні Рулофом ван Ейсом.

Реклама

Важливим результатом зустрічі є підтвердження продовження програми Ukraine Partnership Facility (UPF) на 2027 рік із запланованим бюджетом 26,5 млн євро від Нідерландів. 

«Домовилися опрацювати можливості залучення цього фінансування до спільних українсько-нідерландських проєктів з відновлення та розвитку інфраструктури», – написав український політик. 

Серед пріоритетів – забезпечення безперебійного водо- та теплопостачання, посилення енергетичної незалежності громад.

Також говорили про потреби Києва в насосному обладнанні, генераторах та системах накопичення енергії і можливості залучення нідерландських виробників до реалізації проєктів тимчасових мостових переходів.

Ще один напрям – розвиток співпраці між портами Одеси та Роттердама. В умовах постійних російських атак на українську портову інфраструктуру така взаємодія важлива для збереження міжнародних логістичних маршрутів. Нідерландам запропонували долучитися до Фонду підтримки транспорту України.

  • У вересні стало відомо, що Нідерланди виділять 10 млн євро для підготовки військовослужбовців в України.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies