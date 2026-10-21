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Віткофф анонсував тристоронні переговори між США, Росією та Україною на технічному рівні

«Попереду ще чимало важливої роботи», - заявив спецпредставник Трампа.

Віткофф анонсував тристоронні переговори між США, Росією та Україною на технічному рівні
Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Спецпредставник президента США Стів Віткофф розповів про результати переговорів із партнерами в Осло та свого візиту до Росії.

За словами Віткоффа, в Осло та Санкт-Петербурзі він і Джаред Кушнер зустрілися з російськими, українськими та європейськими лідерами, щоб обговорити припинення війни. А в РФ мали «розвинути прогрес».

«У Санкт-Петербурзі ми провели зустріч з президентом Путіним, щоб розвинути прогрес, досягнутий в Осло під час переговорів з президентом Зеленським, обговорити основи мирного врегулювання, а також подякувати президенту Путіну за звільнення громадянина США Стівена Габбарда, який тепер зможе повернутися додому до своєї родини», - написав спецпредставник на своїй сторінці на платформі Х.

Віткофф зазначив, що «ці дискусії мали конструктивний характер».

«Роботу буде продовжено у форматі тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною на технічному рівні. Незважаючи на те, що попереду ще чимало важливої роботи, президент Трамп, як і раніше, твердо має намір домогтися закінчення цієї війни та встановлення всеосяжного, міцного миру, який забезпечить безпеку та процвітання для майбутніх поколінь», - написав спецпредставник.

  • 20 жовтня в Осло пройшла зустріч Володимира Зеленського, президента Фінляндії Александра Стубба, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та спецпредставника США Стіва Віткоффа. 
  • Учасники обговорили пропозиції щодо встановлення миру, гарантії безпеки для України та повоєнне відновлення. 
  • За словами Зеленського, Вашингтон погоджується з необхідністю надання Україні сильних безпекових гарантій. Серед варіантів розглядають механізм, аналогічний статті 5 Північноатлантичного договору.
  • Американська сторона назвала переговори конструктивними. 
  • 21 жовтня Віткофф поїхав у Санкт-Петербург, де передав напрацювання Путіну.
  • Речниця Єврокомісії того ж дня заявила, що партнери чекатимуть на звіт американської сторони про результати перемовин спецпредставника з росіянами.
  • Республіканці у Конгресі США невдовзі розкритикували Віткоффа за те, що він у розмові назвав Путіна "гуманістом" через звільнення громадянина США Габбарда з російського полону.
  • Associated Press написало, що російський диктатор погодився "в принципі" відновити тристоронні переговори за участю США та України. Їх планують поновити після 10 листопада.
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