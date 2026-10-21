Віткофф анонсував тристоронні переговори між США, Росією та Україною на технічному рівні

Спецпредставник президента США Стів Віткофф розповів про результати переговорів із партнерами в Осло та свого візиту до Росії.

За словами Віткоффа, в Осло та Санкт-Петербурзі він і Джаред Кушнер зустрілися з російськими, українськими та європейськими лідерами, щоб обговорити припинення війни. А в РФ мали «розвинути прогрес».

«У Санкт-Петербурзі ми провели зустріч з президентом Путіним, щоб розвинути прогрес, досягнутий в Осло під час переговорів з президентом Зеленським, обговорити основи мирного врегулювання, а також подякувати президенту Путіну за звільнення громадянина США Стівена Габбарда, який тепер зможе повернутися додому до своєї родини», - написав спецпредставник на своїй сторінці на платформі Х.

Віткофф зазначив, що «ці дискусії мали конструктивний характер».

«Роботу буде продовжено у форматі тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною на технічному рівні. Незважаючи на те, що попереду ще чимало важливої роботи, президент Трамп, як і раніше, твердо має намір домогтися закінчення цієї війни та встановлення всеосяжного, міцного миру, який забезпечить безпеку та процвітання для майбутніх поколінь», - написав спецпредставник.