​ЄС чекатиме на звіт США про переговори Віткоффа і Путіна

Одне з головних питань – можливість України і РФ разом сісти за стіл переговорів.

Володимри Путін і Стів Віткофф на зустрічі в Москві, 6 серпня 2025 р,

Єврокомісія очікує, що США поінформують союзників про результати переговорів спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Таку заяву зробила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, пише «Європейська правда».

За словами Піньо, однією з головних цілей саміту в Осло було вивчити можливість нового формату переговорів, який передбачав би залучення Росії. Фактично, Україну і РФ хочуть посадити за один стіл перемовин.

«Напередодні оголошених переговорів американської сторони з президентом Путіним у Санкт-Петербурзі головна мета полягала в тому, щоб з'ясувати, чи існують передумови для можливого переходу до тристоронніх або навіть багатосторонніх переговорів, за яких Україна та Росія були б присутні за одним столом», – сказала Піньо.

Речниця ЄК додала, що Євросоюз очікує на брифінг від американської сторони після закінчення зустрічі в Санкт-Петербурзі.

20 жовтня в Осло пройшла зустріч Володимира Зеленського, президента Фінляндії Александра Стубба, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та спецпредставника США Стіва Віткоффа.