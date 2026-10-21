​ЄС чекатиме на звіт США про переговори Віткоффа і Путіна

Єврокомісія очікує, що США поінформують союзників про результати переговорів спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Таку заяву зробила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, пише «Європейська правда».
За словами Піньо, однією з головних цілей саміту в Осло було вивчити можливість нового формату переговорів, який передбачав би залучення Росії. Фактично, Україну і РФ хочуть посадити за один стіл перемовин.
«Напередодні оголошених переговорів американської сторони з президентом Путіним у Санкт-Петербурзі головна мета полягала в тому, щоб з'ясувати, чи існують передумови для можливого переходу до тристоронніх або навіть багатосторонніх переговорів, за яких Україна та Росія були б присутні за одним столом», – сказала Піньо.
Речниця ЄК додала, що Євросоюз очікує на брифінг від американської сторони після закінчення зустрічі в Санкт-Петербурзі.
- 20 жовтня в Осло пройшла зустріч Володимира Зеленського, президента Фінляндії Александра Стубба, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та спецпредставника США Стіва Віткоффа.
- Учасники обговорили пропозиції щодо встановлення миру, гарантії безпеки для України та повоєнне відновлення.
- За словами Зеленського, Вашингтон погоджується з необхідністю надання Україні сильних безпекових гарантій. Серед варіантів розглядають механізм, аналогічний статті 5 Північноатлантичного договору.
- Американська сторона назвала переговори конструктивними.
- 21 жовтня Віткофф поїхав у Санкт-Петербург, де передав напрацювання Путіну.