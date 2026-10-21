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​У Франції розбився військовий літак Mirage 2000D, є загиблий

На борту перебували двоє військовослужбовців: пілот винищувача та штурман-оператор систем озброєння.

​У Франції розбився військовий літак Mirage 2000D, є загиблий
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

На північному сході Франції розбився військовий літак Mirage 2000D. Унаслідок авіакатастрофи одна людина загинула, ще одна зникла безвісти.

Про це 21 жовтня повідомило Міністерство збройних сил Франції, передає Reuters.

Літак упав у департаменті Мерт і Мозель. На борту перебували двоє військовослужбовців: пілот винищувача та штурман-оператор систем озброєння.

За словами командира авіабази 133 у Нансі-Ошеї полковника Людовіка Амбера, екіпаж виконував навчальне завдання, яке передбачало нічний політ. 

Під час цього тренування і сталася авіакатастрофа. Обставини падіння літака та долю другого члена екіпажу уточнюють.

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