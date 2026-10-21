​У Франції розбився військовий літак Mirage 2000D, є загиблий

На борту перебували двоє військовослужбовців: пілот винищувача та штурман-оператор систем озброєння.

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На північному сході Франції розбився військовий літак Mirage 2000D. Унаслідок авіакатастрофи одна людина загинула, ще одна зникла безвісти.

Про це 21 жовтня повідомило Міністерство збройних сил Франції, передає Reuters.

Літак упав у департаменті Мерт і Мозель. На борту перебували двоє військовослужбовців: пілот винищувача та штурман-оператор систем озброєння.

За словами командира авіабази 133 у Нансі-Ошеї полковника Людовіка Амбера, екіпаж виконував навчальне завдання, яке передбачало нічний політ.

Під час цього тренування і сталася авіакатастрофа. Обставини падіння літака та долю другого члена екіпажу уточнюють.