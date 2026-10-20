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Британія направить винищувачі для захисту Саудівської Аравії від атак хуситів

Літаки виконуватимуть виключно оборонні завдання.

Британія направить винищувачі для захисту Саудівської Аравії від атак хуситів
Typhoon FGR4
Фото: EPA/UPG

Велика Британія залучить винищувачі Typhoon Королівських військово-повітряних сил для захисту повітряного простору Саудівської Аравії від атак єменських хуситів. Літаки виконуватимуть виключно оборонні завдання та не завдаватимуть ударів по позиціях угруповання.

Про це 20 жовтня повідомило Міністерство оборони Великої Британії, пише Reuters.

Британські винищувачі допомагатимуть захищати саудівські міста та критичну інфраструктуру від безпілотників і ракет. Рішення ухвалили у відповідь на запит уряду Саудівської Аравії.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що атаки хуситів на Саудівську Аравію є неприйнятними. Окремо він звернув увагу на удар по аеропорту Ер-Ріяда, який, за його словами, свідчить про прагнення угруповання загострити ситуацію в регіоні.

Окрім винищувачів, Лондон направить до Саудівської Аравії транспортний літак Atlas A400M і військових радників. Це доповнить оголошену у вересні допомогу, до якої увійшов літак-заправник Voyager.

  • Рішення Лондона ухвалили на тлі загострення конфлікту в Ємені та посилення атак хуситів на саудівські нафтові об'єкти й іншу інфраструктуру.
  • За даними єменської влади, удар хуситів по тренувальному табору сил безпеки, які підтримує Саудівська Аравія, забрав життя 58 людей.
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