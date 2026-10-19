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Тексти Валерія Пузіка та Владислава Головіна увійшли до збірки «Листи нашим синам», яку опублікують у Британії

Книжку упорядкували актор Стівен Грем, відомий за серіалом «Юнацтво», та видкладачка психології Орлі Кляйн.

CultHub
Тексти Валерія Пузіка та Владислава Головіна увійшли до збірки «Листи нашим синам», яку опублікують у Британії
Тексти двох українських авторів у книзі про досвіди батьківства
Фото: Facebook-сторінка Юлії Орлової

Історії українських авторів Валерія Пузіка та Владислава Головіна увійшли до збірки «Листи нашим синам» («Letters to Our Sons») британського актора Стівена Грема, відомого за серіалом Netflix «Юнацтво» (Adolescence), та викладачки психології Орлі Кляйн.

Книжка вийшла у британському видавництві Bloomsbury. Це збірка листів до синів про любов, страхи, помилки та слова, які іноді складно вимовити вголос. Серед авторів Хав'єр Бардем, Різ Ахмед, Том Дейлі, Луї Теро, Денні Даєр та інші. 

Видавництво Vivat видасть книгу українською. Про це повідомила генеральна директорка видавництва Юлія Орлова. 

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«Пузік пише синові про те, як бути хорошою людиною, робити складні вибори, лишатися собою, – розповідає Орлова. – Головін — про своє рішення залишитися в Україні після початку повномасштабного вторгнення, роботу журналіста під час війни, батьківські помилки та понад дві тисячі кілометрів, які розділяють їх сьогодні».

Вона також наводить кілька цитат із листів. 

Валерій Пущік: 

«Не прагни виглядати хорошою людиною. Прагни бути нею. Живи так, щоб після тебе ставало хоч трохи світліше. Не обов’язково для всього світу, хоча б для однієї людини: для друга, коханої, дитини, для того, хто зустріне тебе в найважчий день свого життя. І якщо колись ти запитаєш себе: чи став хорошою людиною? — не міряй це чужими словами й похвалами. Подивися на людей поруч із собою. Чи можуть вони довірити тобі свій біль, свою слабкість, свою правду? Чи стає біля тебе спокійніше?».

Владислав Головін:

«Найважче для мене за ці роки розлуки — не ракети, не обстріли й не відключення світла. Найболючіше — приходити додому після роботи, відчиняти двері й не чути: «Тато прийшов!».

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