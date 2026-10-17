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Дизайнерка Оксана Полонець представила авторський стрій на виставці в Таїланді

Український стрій «Спадок» показують з-поміж робіт дизайнерів із понад 100 країн.

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Дизайнерка Оксана Полонець представила авторський стрій на виставці в Таїланді
Стилізація українського строю авторства Оксани Полонець
Фото: Надано брендом POLONETS

Дизайнерка та засновниця бренду POLONETS Оксана Полонець представляє Україну на масштабній міжнародній виставці Amazing Thailand Global Thai Silk Exhibition, яка проходить у Бангкоку з 11 до 18 жовтня 2026 року. Про це повідомляє команда Оксани Полонець. 

За концепцією події, її учасники використовують тайський шовк у поєднанні із місцевими тканинами та елементами їхніх культур. 

Авторський жіночий стрій «Спадок», який представила Оксана Полонець, є сучасною інтерпретацією української культурної спадщини. 

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Центральним символом образу стало Дерево роду — традиційний український символ життя, спадкоємності та нерозривного зв’язку поколінь. Чорний шовк символізує українську землю, а мереживна вишивка — світло й надію на майбутнє. Дизайнерка поєднала тайський шовк із натуральними тканинами українського виробництва з льону й конопель. Усі елементи композиції оздоблено традиційною вишивкою-мережкою.

Головна особливість образу в тому, що українська вишивка перенесена на тайський шовк: так в одному образі зустрілися культури двох країн. 

Створений дизайнеркою образ складається з трьох самостійних, але пов’язаних між собою елементів: нижньої сукні, стилізованої накидки з чорного тайського шовку та пояса-рушника.

Ескіз авторського строю за українськими мотивами
Фото: Надано брендом POLONETS
Ескіз авторського строю за українськими мотивами

Нижня сукня білого кольору, прикрашена ажурною мережкою та кольоровими смужками, натхненна мотивами української традиційної вишитої сорочки; стилізована накидка з шовку переосмислює українську керсетку, унікальною особливістю виробу стало оздоблення українською вишивкою як ззовні, так і зсередини; пояс-рушник оздоблений Деревами роду з червоним акцентом, що стало в головним декоративним елементом в сукні. Ключові місце посідає в сукні ажурна мережка — традиційна українська техніка вишивки.

Над створенням образу працювала команда з десяти людей. Усі країни-учасники виставки мали 3-4 тижні на створення авторських образів. Україна у зв’язку з порушення логістики мала лише тиждень для роботи над створенням унікального виставкового вбрання. 

Стрій на виставці у Таїланді
Фото: Надано брендом POLONETS
Стрій на виставці у Таїланді

Після завершення виставки стрій залишиться в Таїланді, серед можливих перспектив — передання до музею, пов’язаного з королівською родиною. Дизайнерка також планує розвивати мотиви «Спадку» в нових капсульних колекціях.

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