Книга «Т-Щастя» Артема Чапая вийде у французькому перекладі

Французький переклад роману «Т-Щастя» письменника Артема Чапая опублікує видавництво Calmann-Lévy. Про це повідомляє Артем Чапай.

За описом, «T-щастя» поєднує галюциногенну фантастику з психологічним реалізмом; сюжетні стрибки з питаннями життєвого вибору; співвідношення реальності й фантазії; та можливості щастя у важкі часи. Головний герой – Віктор, який живе відлюдником і вправно уникає людоловів. Навколо героїв книги зображений «світ, що горить і звужується» та радикально (або не так і радикально) відрізняється від нашого. Роман має на меті порушити питання того, що таке щастя.

Переклад здійснила Ірина Дмитришин. Назва французької версії – «Voir la nuit fléchir et le vent changer» (Побачити, як ніч минає й вітер змінюється).

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«Це цитата з Луї Арагона, однієї з ключових постатей La Resistance, написана в 1942 році, коли нацистська окупація була найтемнішою. Ніч є метафорою окупації – подібно до того, як я росію називаю то Пітьма, то Морок. І це не зовсім метафора, бачачи, як вона знов обстрілює електрогенерацію. Країна-морок намагається занурити нас у морок, і питання в тому, що ми будемо з цим робити», – коментує назву книги Чапай.

Чапай додає, що «Т-Щастя» – про вибір між рожевими слоненятами та реальністю, між тим, аби ховатися у фантазіях і уявному минулому – й тим, щоб боротися за реальне теперішнє та майбутнє; про вибір між опором і капітуляцією.

«І про те, що вибір справді є. І про те, що Пітьма мине. Але ж не сама по собі», – пояснює Чапай.

Переклад книги вийде в продаж 13 січня 2027 року. Нині він доступний до передзамовлення на сайті Calmann-Lévy за 21,90 євро.

В Україні книгу опублікувало «Видавництво 21» у 2026 році.

Про Артема Чапая:

український письменник і військовослужбовець;

автор книг «The Ukraine», «Дивні люди», «Не народжені для війни»;

книги Чапая переклали кількома іноземними мовами, зокрема, англійською, французькою, італійською, німецькою, данською й іншими;

англійський переклад «Не народжених для війни» увійшов до списку найкращих книг 2025 року від Washington Post, а французький – до списку найкращих книг 2024 року від Le Monde;

цьогоріч книга «The Ukraine» увійшла до короткого списку Премії Пʼєра Франсуа Кайє за найкращу перекладену книжку у Франції.

Про Calmann-Lévy:

одне з провідних та найстаріших французьких видавництв, засноване в 1836 році родиною Кальман-Леві з Фальсбура (Франція);