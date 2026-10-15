Книга «Т-Щастя» Артема Чапая вийде у французькому перекладі

Французький переклад роману «Т-Щастя» письменника Артема Чапая опублікує видавництво Calmann-Lévy. Про це повідомляє Артем Чапай.
За описом, «T-щастя» поєднує галюциногенну фантастику з психологічним реалізмом; сюжетні стрибки з питаннями життєвого вибору; співвідношення реальності й фантазії; та можливості щастя у важкі часи. Головний герой – Віктор, який живе відлюдником і вправно уникає людоловів. Навколо героїв книги зображений «світ, що горить і звужується» та радикально (або не так і радикально) відрізняється від нашого. Роман має на меті порушити питання того, що таке щастя.
Переклад здійснила Ірина Дмитришин. Назва французької версії – «Voir la nuit fléchir et le vent changer» (Побачити, як ніч минає й вітер змінюється).
«Це цитата з Луї Арагона, однієї з ключових постатей La Resistance, написана в 1942 році, коли нацистська окупація була найтемнішою. Ніч є метафорою окупації – подібно до того, як я росію називаю то Пітьма, то Морок. І це не зовсім метафора, бачачи, як вона знов обстрілює електрогенерацію. Країна-морок намагається занурити нас у морок, і питання в тому, що ми будемо з цим робити», – коментує назву книги Чапай.
Чапай додає, що «Т-Щастя» – про вибір між рожевими слоненятами та реальністю, між тим, аби ховатися у фантазіях і уявному минулому – й тим, щоб боротися за реальне теперішнє та майбутнє; про вибір між опором і капітуляцією.
«І про те, що вибір справді є. І про те, що Пітьма мине. Але ж не сама по собі», – пояснює Чапай.
Переклад книги вийде в продаж 13 січня 2027 року. Нині він доступний до передзамовлення на сайті Calmann-Lévy за 21,90 євро.
В Україні книгу опублікувало «Видавництво 21» у 2026 році.
Про Артема Чапая:
- український письменник і військовослужбовець;
- автор книг «The Ukraine», «Дивні люди», «Не народжені для війни»;
- книги Чапая переклали кількома іноземними мовами, зокрема, англійською, французькою, італійською, німецькою, данською й іншими;
- англійський переклад «Не народжених для війни» увійшов до списку найкращих книг 2025 року від Washington Post, а французький – до списку найкращих книг 2024 року від Le Monde;
- цьогоріч книга «The Ukraine» увійшла до короткого списку Премії Пʼєра Франсуа Кайє за найкращу перекладену книжку у Франції.
Про Calmann-Lévy:
- одне з провідних та найстаріших французьких видавництв, засноване в 1836 році родиною Кальман-Леві з Фальсбура (Франція);
- головні напрямки діяльності видавництва – художня література та есеїстика;
- серед авторів видавництва – Віктор Гюго, Оноре де Бальзак, Стендаль, Жорж Санд, Гюстав Флобер, Шарль Бодлер, Александр Дюма та інші.